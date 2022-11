Lätist Eesti lipu alla kolinud Zunte: austan väga Eesti kultuuri

Zunte ema on Eesti kodanik ning nii õnnestus ka sportlasel Eesti kodakondsus teenida. Siinse kultuuri vastu tunneb Zunte suurt huvi. „Vabandan, et ma ei oska nendele küsimustele veel Eesti keeles vastata. Austan aga väga Eesti kultuuri ja keelt ning olen hakanud seda ka õppima,“ avaldas ta.

„Lätis polnud ma oma plaanis päris kindel, aga Eestis meie nägemus ja eesmärgid olümpiatsükliga seoses klappisid. Mul on hea meel, et mul on selline võimalus antud,“ põhjendas ta valikut. „Pärast esimesi vestlusi EOK-ga mõistsin, kui suur rõhk Eestis olümpiamängudel on. Kriteerium, mille järgi siin sportlasi toetatakse, on minu jaoks selge ja siin hinnatakse kõike seda objektiivselt.“