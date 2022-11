Lõuna-Korea MM-i lootused said valusa hoobi

Eile õhtuks polnud Soni vigastuse tõsidus veel lõplikult selgunud, kuid juba puhtalt kinni paistetanud silma pärast on maailma edetabeli 28. vutiriigi treeneritel ja fännidel muretsemiseks põhjust. Lõuna-Korea vastased on 20. novembril algaval MM-il H-grupis Portugal, Ghana ja Uruguay. Nende avamäng toimub 24. novembril Uruguay vastu.

„Täielik blamaaž, et MM sellisel ajal toimub!“ põrutas kanali CBS Sports otse-eetris Liverpooli legend Jamie Carragher. „Mängijad, kes on MM-il mängimise unistusele pühendanud terve oma elu, võivad sealt nüüd eemale jääda, nagu me Soni puhul näeme. Kõik algas sellest, et FIFA üldse andis Katarile MM-i ja siis selle aega muutis. See on täiega vastik!“