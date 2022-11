Arstid eemaldasid Rootsi tippsuusatajalt ekslikult pimesoole

24-aastane rootslanna avalikustas SVT-le, et arstid eemaldasid talt ekslikult pimesoole.

„Kui ma tulin eelmisel nädalal reisilt koju, oli esialgu minuga kõik korras. Nädalavahetusel tõusis mul kõrge palavik ja kõhus oli tugev valu, mis ulatus pimesooleni. Kui ma haiglasse jõudsin, arvasid arstid, et mul on pimesoolepõletik,“ rääkis Lundgren.

Alles pärast lõikust selgus, et operatsiooni poleks vaja läinud, sest rootslannal oli hoopis põletikuline lümfisõlm ning see oleks paranenud ilma arstide sekkumiseta.

„Ma mõistan, miks nad opereerisid, aga ma olen väga šokeeritud, et see kõik sedasi juhtus. Tundsin end abituna, kui selgus, et mind poleks pidanud üldse opereerima. Treeningud sujusid suvel väga hästi, aga nüüd siis selline jama,“ lausus pettunud Lundgren.