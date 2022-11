Katar peab jalgpalli MMi objektidel hukkunud võõrtöölistele hüvitisfondi loomise mõtet reklaamitrikiks

„Meie uksed on avatud. Oleme palju juhtumeid käsitlenud ja lahendanud,“ ütles minister. „See üleskutse dubleerivaks FIFA juhitud kompensatsioonikampaaniaks on reklaamitrikk.“

Inimõigusorganisatsioonid Amnesty International ja Human Rights Watch on nõudnud, et rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA ja Katari valitsus asutaksid inimõiguste rikkumiste all kannatanud võõrtöölistele hüvitisfondi, mis võrduks tänavuse MM-i 440 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga.