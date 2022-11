PÖFF-i spordiprogrammi avab Delfi toodetud dokumentaalfilm „Lõvide vennaskond“

See on tunnine lugu legendaarsetest Lõvidest – poiste jalgpallivõistkonnast, tänu kellele kerkis rahvuslik jalgpall 1980ndatel fööniksina tuhast.

„Eestis on vähe võistkondi, kes on elanud üle põlvkonnad, riigikorrad ja ikka jäänud igapäevasesse mällu ning kõnepruuki. Seda eriti jalgpallis, mida Eestis hakati süsteemsemalt arendama alles pärast taasiseseisvumist 1991. aastal. Ometi oli selleks ajaks Roman Ubakivi treenitud Lõvide meeskond juba laiali läinud ning suur osa poistest jätkas eneseotsinguid rahvuskoondises, klubides või juba spordist väljaspool,“ ütleb Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

„Ka Lõvid kuuluvad sellesse nimekirja. Nad said tänu oma noorusele Eestis unikaalseteks ja nende oskustele, nimedele ning sellega tekkinud energiale rajati uue Eesti jalgpalli. Täna, 30 aastat hiljem, on Mart Poom ja Martin Reim jätkuvalt Eesti jalgpallielu keskmes, jalgpalliga on seotud ka paljud teised Lõvide kunagised lapsstaarid.“

„Meie film räägib ühe Mustamäe kooli klassist, kes Roman Ubakivi erakordselt visa ja põhimõttekindla taktkepi all treenis ja õppis punt poisse, et saada üha paremaks võistkonnaks. See nõudis palju ohverdusi ja veel enam pingutusi, aga kõik mõistsid - see oli ainuke viis, kuidas saada tippu. Meie film peab leidma üles kõik Eesti noored ja nende vanemad, kes tahavad kodumaist innustust ja eeskujusid. Nad peavad mõistma, et tippu viib vaid trenn ja eneseohverdus.“