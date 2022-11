Rallimänedžer avaldas, et Hyundai on ühe uue sõitjalepingu juba sõlminud

Hetkel on kindel, et belglane Thierry Neuville sõidab ka järgmisel aastal Hyundai tehasemeeskonnas täiskohaga ning poole koormusega jätkab Hispaania vanameister Dani Sordo.

See jätab meeskonnas vabaks poolteist sõitjakohta. Jouhki ütles Iltalehtile, et on kuulnud, et Lõuna-Korea meeskond on juba teinud ühe otsuse, mida pole varem avalikustatud.

„Üks uus sõitjaleping on juba sõlmitud. Tundub, et Teemule (Suninen) pakutakse vaid poolt programmist,“ paljastas Jouhki, kes on Sunineni mänedžeriks. Kellega see kontraht on allkirjastatud, soomlane ei öelnud.

Kogenud mänedžer lisas, et ka Suninen on saanud Hyundailt rohelise tule. „Meeskond on enim huvitatud Teemu oskuste kasutamisest oma Rally2 auto arendamisel. Tõenäoliselt sõidab ta järgmisel aastal sellega. Ideaalne olukord oleks, kui sellele lisaks oleks veel ka Rally1 autoga võistlusi,“ ütles Jouhki.

Ta lisas, et ilmselt võiks Hyundaist uudiseid oodata enne või kohe pärast Jaapani rallit, mis on hooaja viimane etapp ja sõidetakse järgmisel nädalavahetusel.

„Mul on mõte, et neil tuleks midagi teada anda enne või kohe pärast Jaapani rallit. Aga keegi pole seda kinnitanud,“ sõnas Jouhki.