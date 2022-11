KRIISIKOOSOLEK | Mis on lahti Liverpooli, ManU ja Juventusega? Kas kolm suurklubi tirivad end tänavu tagasi tippu?

Miks on sulle südamelähedase klubi hooaja algus nii nukker?

Manchester Unitedi toetaja Ruus: uus peatreener Erik ten Hag vajab aega. Unitedi hooaeg algas tõesti nukralt, kui alustuseks saadi 1:2 kaotus Brightonilt ja seejärel 0:4 koslep Brentfordilt. Siis võideti aga neli mängu järjest - teiste hulgas Liverpooli ja Arsenali - ning üldse on viimase 10 Premier League'i mänguga United saanud juurde veel ühe kaotuse. Mõistagi pole kõik ideaalne. Derbimängus Citylt saadud 3:6 kaotus oli kõike muud kui paljulubav. Euroopa liigas jäädi alustuseks Real Sociedadile alla 0:1, aga järgmised neli mängu võideti (tõsi, mitte alati kõige veenvamalt ja vastas pole just Euroopa tippklubid), aga edasipääs play-offi on tagatud.

Mõistagi on mängupilt olnud üles-alla ja kõik võidud pole sugugi veenvalt tulnud, aga meeskonna uuele lootsile Erik ten Hag on vaja lihtsalt aega anda. Tottenhami vastu võetud 2:0 võit oli ilmselt Unitedi senise hooaja parim esitus, kui paremus pandi selgelt maksma. Pühapäevane 1:0 võit West Hami üle tuli aga jällegi suuresti tänu David de Gea heale tõrjetööle. Arvestades, missuguses mülkas on United aastaid olnud, siis ühe suvega tiitliheitlusesse kuuluvat meeskonda üles ei ehita.

Juventuse toetaja Kaljurand: peatreener Max Allegri on käpard. Üldiselt võiks ajaratast keerata tagasi mõne hooaja taha, kui spordidirektor Beppe Marotta saadeti minema ja tema asemikud ei suutnud teha õnnestunud noorenduskuuri. Vaatame näiteks Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentacuri, Weston McKennie, Denis Zakaria, Arthuri ja kelle iganes suunas, kes ei saanud või ei saa jätkuvalt Juventuses hakkama. Või siis võiks pikalt jahuda vigastustest, sest Paul Pogba ega Fererico Chiesa pole sel hooajal ametlikus mängus murule veel lipanud. Aga aina selgem näib olevat see, et Juventuse mured algavad ja lõppevad peatreenerist.