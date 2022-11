TalTech/Optibeti korvpallitiimist lahkuvad kaks mängumeest

TalTech/Optibeti korvpalliklubi andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nende ridades ei jätka kaks mängumeest. Peatreener Alar Varrak mainis eile, et muudatused on tulemas ja esimene uudis on see, et meeskonnast lahkuvad Giorgi Baqradze ja Tom Kaldre.