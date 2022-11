AEGJOON | Heiki Nabi saatuslikust dopinguproovist lõpliku kohtuotsuse teada saamiseni läks 657 päeva

Kahekordne maailmameister ja Londoni olümpiahõbe, kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi sai möödunud nädalal teada, et on dopingureeglite rikkumises lõplikult süüdi jäänud, kuigi kohus nentis, et ilmselt ei ole ta dopingupatune sõna otseses tähenduses, vaid on antud juhtumis lihtsalt kahetsusväärne ohver.