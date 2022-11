VIDEOBLOGI | Kristjan Ilvese esimene hüpe uue kiivriga ja laager Oberstdorfis

Kahevõistluse MK-sarjaga tehakse algust 24.-27. novembrini Soomes Rukal. Hooaja põhisihiks on 24. veebruarist kuni 4. märtsini Planicas peetavad maailmameistrivõistlused. Ilvese jaoks on ilmselt kõige tähtsamaks kuupäevaks just 4. märts, kui MM-il on kavas suure mäe võistlus.