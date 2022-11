TIPPHETKED JA TÄISPIKKUSES | Kalev/Cramo purustas võõrsil Groningeni koguni 53 punktiga

Kalev/Cramo on F-alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega hoidmas esikohta, Donar on kaotanud seni kõik kolm kohtumist. Omavahel oldi vastamisi ka alagrupiturniiri avavoorus. Toona teenis Kalev/Cramo koduväljakul 75:65 võidu.

Edasipääsu nimel võitleva Kalev/Cramo jaoks on tegemist väga olulise lahinguga, sest alagrupis on veel kõik lahtine. F-alagrupis on nii Kalev/Cramol, Happy Casa Brindisil kui ka Kiievi Budivelnikul kõigil kaks võitu ja üks kaotus.