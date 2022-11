OTSE DELFI TV-s | Saar kaotas Haabneeme ITF-i turniiril avaringis. Kuidas läheb teistel eestlannadel?

Teise väljaku teises kohtumises tuleb eestlannadest väljakule Laura Rahnel (WTA tabelikoht puudub), tema vastaseks on rootslanna Julita Saner (WTA 985.).

Teise väljaku viienda kohtumisena on kavas paarismäng, kus eestlanna Elisabeth Iila partneriks on rootslanna Julita Saner. Nende vastasteks on sakslannad Anna Klasen ja Julia Middendorf.