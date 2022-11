TÄNA DELFI TV-s | Viimsi/Sportlandile sõidab külla Ogre

Turniiritabelis on Viimsi/Sportlandil kirjas kolm võitu ja kolm kaotust. Tabelis annab see neile 11. positsiooni.

Ogre on alustanud hooaega hoogsalt ning viie võidu ka kahe kaotusega ollakse kolmandal kohal. Tabeliliidriks on ukrainlaste BC Prometey, kes on võitnud kõik kuus kohtumist. Teisel kohal on lätlaste BK Ventspils kuue võidu ja ühe kaotusega.