TIPPHETKED | 25-punktilise edu maha mänginud Kalev/Audentes suutis TalTechi siiski alistada

„TalTechi vastu on meil viimane mäng enne koondiseakent. Teatud mängud on meile kripeldama jäänud - raske Läti turnee, kui Liepajalt saime kolmepunktilise kaotuse ja Viimsilt kahepunktilise kaotuse. Kui oleksime need võidud kätte saanud, oleks meil tabeliseis kindlasti parem,“ sõnas kohtumise eel Kalevi abitreener Timo Eichfuss. „TalTech on meiega samal pulgal, ihkavad samuti võitu, et saada hea enesetunne enne väikest koondisepausi. Homme tuleb raske mäng, vastased on kaitses agressiivsed ja teinud korraliku kodutööd meie kohta. Loodame, et võit tuleb meie koduõuele!“