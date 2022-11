Eesti käsipallinaiskond pidi Soome paremust tunnistama

„Meil oli matši esimestel hetkedel suuri probleeme realiseerimisega, mängisime omad kohad välja, kuid viimast lihvi ei suutnud panna. Eks osa süüd siin tuleb ka enda peal võtta, kuna selgelt oli näha, et meil ei ole lihtsalt piisavalt sellel tasemel mänge olnud,“ alustas treener Taavi Tibar analüüsiga. Teise poolaja alguses suutsid eestlased kaitse pidama saata ning realiseeriti ka parema protsendiga. Alina Molkova värava järel suutis Eesti kahandada vahe kuue punkti peale. Poolaja lõpp aga kuulus taas Soomele ning lõppseisuks viskas Marjette-Maie Müntser eestlaste poolelt vaadatuna 21:36.

„Kokkuvõttes oli asju, millega võib rahule jääda, kuid me ei suutnud oma olukordi ära realiseerida. Meie tasemel võistkond peab oma võimalused 100 protsenti ära kasutama ning lootma, et kõvematel vastastel ei ole parim päev. Meil on rohkem koostööd vaja harjutada ning mängukogemust omandada,“ sõnas Alina Molkova.