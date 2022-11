20. novembril pannakse Kataris pall mängu järjekorras 22. jalgpalli MM-finaalturniiriks. Juba enne turniiri ennustatakse, et kõige nõrgemaks koondiseks võib osutuda just võõrustajate tiim. Katar on seekordsetel maailmameistrivõistlustel ainus debütant. Viimati oli võõrustaja debütandi rollis 1934. aastal, kui Itaalias toimus ajaloo teine finaalturniir.