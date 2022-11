Jalgpalli MM | Kas Katar leiab kõigile fännidele peavarju?

Septembris teatas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA, et kolmest miljonist piletist on müüdud 2,5 ja Katarisse oodatakse 1,2 miljonit inimest, peaaegu 40% Katari elanikkonnast. See tekitab loomulikult probleeme. Selle aasta alguse seisuga oli Kataris kõigest 30 000 hotellituba, kuid neist 80% olid juba broneerinud meeskonnad, FIFA ametnikud ja sponsorid.