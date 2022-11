Jalgpalli MM | VAR astub Kataris absoluutsele tõele sammu lähemale

Ametlikus mängus esimest korda 2016. aastal kasutusele võetud VAR ehk videokohtunikusüsteem on tulnud, et jääda – selles on juba kokku leppinud nii tehnoloogia tulised pooldajad kui ka vihased vastased. Aastast aastasse on VAR-i pidevalt täiustatud. Järjekordne läbimurre kavatsetakse ellu viia just Katari MM-il, kus VAR on kasutusel teist maailmameistrivõistlust järjest.