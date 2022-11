Brooklyn Nets vallandas Steve Nashi

„Alates peatreeneriks saamisest on Steve seisnud silmitsi mitmete enneolematute väljakutsetega ning oleme talle siiralt tänulikud juhtimise, kannatlikkuse ja alandlikkuse eest kogu tema ametiaja jooksul. Isiklikult oli see tohutult raske otsus, kuid pärast pikka kaalumist ja hooaja algusele hinnangu andmist leppisime kokku, et praegu on muudatus vajalik,“ teatas Netsi peadirektor Sean Marks klubi pressiavalduses.