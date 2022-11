Eesti U17 jalgpallikoondis jäi EM-valiksarjas punktita

Koondise peatreener Ats Sillaste võttis tänase kohtumise kokku. „Analüüsides eelmist mängu Taaniga (0:8 kaotus – toim.), oli selge, et kui me mängime alla oma maksimaalse taseme, siis võib see meie jaoks halvasti lõppeda. Kindel eesmärk oli kaitses asjad korda saada, sest kõrge intensiivsusega rahvusvahelistes mängudes on see äärmiselt oluline. Õnneks suutsime täna juhtima minna. Paraku enne vastaste esimest väravat ei saanud me liine paika ja väikese rikošeti abil läks pall väravasse. Teine värav tuli üsna kiirelt otsa ja seal olime võibolla ise liiga naiivsed. Mängisime ennast ise raskesse olukorda. Pärast kolmandat väravat tundus, et mäng võib käest ära minna. Õnneks sai vaheajal kõvemat häält tehtud ja mängijad üles äratatud. Tänu sellele lõime kiirelt ühe tagasi, mis oli ka eesmärk,“ sõnas Sillaste.