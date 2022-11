KOMMENTAAR | Nabi on süütult süüdi, sest reeglid on sellised

Poolteist aastat tagasi, kui nagu välk selgest taevast oli tulnud uudis, et maadleja, kahekordse maailmameistri ja olümpiahõbeda Heiki Nabi organismist leiti keelatud ainet letrosooli, ja esmaste materjalidega tutvumist pealkirjastasin kommentaari: „Nabi tunnistatakse süütuks...“ Nüüd tuleb kahetsusega tõdeda, et loo pealkirja ja lugu ennast ei kirjutanud ma teadmistest, vaid emotsioonidest kantuna. Olles aastate jooksul lugematu arv kordi uurinud rahvusvahelise dopinguvastase agentuuri tüvidokumenti ehk WADA koodeksit ja spordikohtu otsuseid, tulnuks emotsioonid tunded jätta ja lajatada: „Olgu asjad, kuidas on, Nabi jääb igal juhul süüdi!“