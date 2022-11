VIDEO | Julge avaldus: jalgpalli MMil osalev koondis kritiseeris Katari

Juba eelmisel aastal avaldatud ametlikust raportist selgus, et Katari saabunud võõrtöölised on elanud väga halbades tingimustes ja ehitusobjektidel on olnud tuhandeid surmajuhtumeid. Võõrtöölistelt võeti riiki saabudes nende passid ja neil keelati Katarist lahkuda. Lisaks jättis pururikas naftariik paljudele töölistele palgad maksmata.