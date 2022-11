Kolm musketäri ja d’Artagnan. Neli staari, kes hakkavad MM-il mänge otsustama

Lionel Messi – Argentina

35-aastane argentiinlane sõidab novembrikuus juba oma viiendatele maailmameistrivõistlustele ja suure tõenäosusega jäävad need talle ka viimaseks.

Neymar – Brasiilia

30-aastane Neymar on MM-i ajal parimas jalgpallurieas ja Brasiilia koondise peatreener Tite andis juba suvel mõista, et Kataris ehitatakse kogu mäng just tema ümber.