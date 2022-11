Keila korvpallimeeskonna esimene hooaeg on diiselmootori kombel aeglaselt käivitunud, kuid Paf Eesti-Läti liiga nelja esimese kohtumise üle oleks patt nuriseda. Üks võit on tabelis kirjas ja seni suurim kaotus on kuuepunktiline. Esmaspäeva õhtul peetud karikavõistluste mäng Kalev/Cramoga näitas aga ära, et minna on veel väga pikk tee. Need pisut vähem kui kaks tundi olid piinarikkad.