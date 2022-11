Ibrahimovic andis PSG-le ja Prantsusmaa jalgpallile hävitava hinnangu

„Isegi kui neil on Mbappe, Messi ja Neymar, ei aita see neid. Prantsusmaa vajab mind,“ ütles 41-aastane Ibrahimovic enesekindlalt.

Prantsusmaa liiga ekspert Robin Haugen leiab, et Ibrahimovic liialdas. Ta on kindel, et PSG on hetkel Meistrite liiga võidule märksa lähemal kui kunagi varem Ibrahimovici ajal.