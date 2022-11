Delfi Meedia ja Eesti Olümpiakomitee käivitavad arvamuslugude konkursi

„Hea meel on välja kuulutada arvamuslugude konkurss, mille eesmärk on meie toimetuse vaatest ainult üks: mitmekesistada Eesti spordi meediapilti ja teha seeläbi Eesti sporti paremaks!“ ütles Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Gunnar Leheste.

EOK peasekretär Siim Sukles lisas: „EOK kui spordi katuseorganisatsioon on tundnud spordiprobleemide lahkamisel puudust süvatekstidest. Sport oma mitmekesisuses pole üksnes tulemused ja rõõm, vaid ühiskonna sidusaine, millele saab läheneda filosoofiliselt. On hea meel, et Delfi Meedia annab võimaluse avaldada tekste, mille loomisele on kulutatud rohkem aega ja ettevalmistust. Samas täidavad nad niši, mis on suunatud spordisõbra nõudlikumale maitsele.“