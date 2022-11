Venemaa kodakondsusest loobunud suusataja saab tapmisähvardusi

Gontar lahkus Venemaalt tänavu 2. veebruaril. Praegu elab ta Austrias ja Saksamaal.

Hiljuti kirjutas Venemaa portaal Championat, et Gontar on võtnud Ukraina kodakondsuse, kuid venelane lükkab selle informatsiooni ümber.

„Ma ei ole enam Venemaa kodanik, aga see, et minust oleks saanud Ukraina kodanik, on täielik vale ja provokatsioon. Venemaa meedia püüab luua kuvandit ja süüdistada mind pettuses. Sellepärast saan venelastelt vastikuid ähvardusi,“ sõnas Gontar Dagbladetile.

„Ähvarduste sisu on mõnikord tõesti jõhker. On inimesi, kes ähvardavad, et poovad mu üles või lasevad maha, kui mind üles leiavad. Nad nõuavad, et ma laskuksin põlvili ja paluksin Vene rahvalt armu. Ähvardusi tuleb palju,“ kinnitas Gontar.

Suusataja ütles, et ta lahkus Venemaalt poliitilistel põhjustel, sest oli seal elamiseks liiga avameelne.

Gontar on kahekordne 2017. aasta taliuniversiaadi kuldmedalist, kuid MM-võistlustele ja olümpiale ta pääsenud ei ole. „Venemaa suusakoondis on mind noorest peale ignoreerinud. Nad ei ole andnud mulle võimalust oma oskusi näidata. Koondistesse mind pole valitud, kuigi olin noorte hulgas esikolmikus. Olen aastaid olnud koondise reservis ja mind on alandatud. Arvan, et selle põhjuseks on minu otsekohesus,“ sõnas 29-aastane Gontar.

Ta tunnistas, et tahaks poliitikast rohkem rääkida, aga ei saa, sest kardab oma Venemaal elava õe pärast.