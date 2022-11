Sparta spordiklubi juht on Nabi kohtuotsuses kajastuvast narkojõugu loost hämmingus

Spordiarbitraažkohtu lahendis seisavad väited: „Hageja (Heiki Nabi ja tema kaitsjad – toim) tugineb ka asjaolule, et Sparta spordisaalis tegutsev narkojõuk avastati samal ajal kui tema AAF (halb analüütiline leid – toim). Tõendid näitavad, et spordisaalist väidetavalt kaubitsetud narkootikumide peidikust leiti letrosooli. Hageja väidab, et ta viibis 2020. aasta detsembris ja 2021. aasta jaanuaris Sparta jõusaalis ja et on väga tõenäoline, et ta võis saaste saada higist või süljest või mõnelt paljudest jõusaaliliikmetest, kes kasutasid erinevaid keelatud aineid, millega jõusaalis kaubitseti, sealhulgas letrosooli.“