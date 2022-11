Uskumatu triali õhtu Saku Suurhallis - TRIXS 2022

Veel enne meistrite areenile asumist kütsid Saku Suurhalli kuumaks Laura Prits koos oma bändiga Ziggy Wild ning Free Flow tantsutüdrukutega. Seejärel said oma elu vägevaima kogemuse Otepää Motoklubi ja Motoklubi Panter väikesed trialistid, kes said enda oskused proovile panna seni suurimal võistlusplatsil ning rohkearvulise publiku ees sõites.

Tulemõll juhatas seejärel maailma paremiku, kes tutvustuse saatel ükshaaval läbi vahekäikude areenile publikut tervitama tulid. Võistlus algas. Esimesena läks katsetele jaapanlane Takahisa „Fujigas“ Fujinami, kes näitas, et mitte asjata ei peeta teda trialimaailmas ka kõige kõvemaks showmeheks. Olgugi, et ta on aktiivsetest treeningutest eemal olnud juba pea aasta, võttis ta kõiki katseid väga südikalt ning pälvis kohe publiku sooja vastuvõtu.

Publik oli erakordne, elades siiralt ja tulihingeliselt kaasa kõikidele võistlejatele. Üksteise järel läbisid võistlejad kõik kuus katset esimeses ringis ning nende lõppedes järgnes kohe atraktiivne paariskatse. Fujigas oli mees, kes pikemalt mõtlemata võttis esimesena ette raja pika finishihüppe, teenides publikult marulised ovatsioonid.

Peale esimest kahte katset väike vaheaega, esines taaskord suurepärane Ziggy Wild. Algas round 3, mis kujutas endast uuesti kõiki kuut suurt takistust, kuid nüüd tuli need läbida vastassuunas. See tegi neist aga sisuliselt uue raja ja sõitjate sõnul palju keerulisema, kui esimeses ringis. Olgu ära öeldud, et enne võistlust said võistlejad katsetega tutvuda ainult ilma tsiklita. Seega esimene raja läbimine oligi alles päris võistluse käigus. See voor hakkas nüüd juba terasid sõkaldest eraldama. Fujigas, Sondre Haga ja Matte Grattarola küll pingutasid meeletult, kuid olid siiski need kolm, kelle jaoks oli võistlus peale seda ringi lõppenud. Formaat nägi ette superfinaali, kuhu pääsesid eelringide kolm parimat ja nendeks olid Jaime Busto, Adam Raga ja Toni Bou.