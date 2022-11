Fernando Alonso kahtlustab tööandijat petturluses? „See ei saa olla halb õnn.“

„Ma olen sel hooajal kaotanud umbes 60 punkti ja kui panna need kuus veel sinna otsa, siis teeb see kokku 66 punkti. Ilmselgelt saavad teised sellest kasu ja teenivad rohkem punkte, kui tegelikult väärivad,“ rääkis Alonso pärast Mehhiko GP-d.

Kuigi MM-sarja üldarvestuses edestab Ocon nüüd meeskonnakaaslast 11 punktiga, siis Alonso hinnangul on tegemist täieliku anomaaliaga. „On hämmastav, et sel aastal katkestab ainult üks meie autodest ja see kannab alati numbrit 14,“ vihjas Alonso, et asjad on kahtlased.