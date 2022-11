Isa või poeg, liha kasvatamine ja mõtlemise ressurss ehk meistriliigas lõpetatakse esimene ring

Kolmapäeval võõrustab pealinnas HC Tallinn Mistrat ning Kehras kohalik Horizon Pulp&Paper SK Tapa/N.R Energy-t. Kusjuures viimased lähevad nädala jooksul vastamisi kahel korral, kui seitsme päeva pärast otsustatakse ka karikavõistluste finaalturniirile pääseja. Tallinnas näeme aga isa-poja rivaliteeti, kui võõrustajate juhendaja Risto Lepp üritab punktiarve avada külaliste eesotsas oleva Jüri Lepa vastu.

Tallinnas toimuvas kohtumises tunnevad võistkonnad teineteist läbi ja lõhki

HC Tallinna ja Mistra hooaja algus on kulgenud väga erinevas võtmes, kui pealinlastel on tõsiseid probleeme koosseisuga, kuid nende vastastel samas pigem vastupidised mured, millised pallurid sel päeval üldse protokolli kirja saavad. See aga väljendub selgelt ka tulemustes, kui HC Tallinnal pole veel meistriliigas punktiarvet avada õnnestunud ning Mistra on tunnistanud vaid Põlva Serviti paremust. Ametlikes kohtumistes tiimid veel sel hooajal vastamisi ei ole läinud, kuid peetud on mitmeid sõprusmänge.

„Oleme sel hooajal teadlikult oma koosseisu kõvasti noorendanud, andes nii võimaluse Tallinnas kasvanud 17-18 aastastele meestele põhikoormat kanda. Mistra vastu oleme pidanud mitmeid kontrollmänge, nii et vastane on meile hästi teada. Nende koosseisus mängivad mitmed pallurid, kes ka HC Tallinna särki kandnud, näiteks 2018. aastal meie ridades karikavõitjaks tulnud Rauno Aus, Enrico Anton ja Armis Priskus. Mistra on Põlva kõrval tänavu üks paremini komplekteeritud tiime, kus noorte kõrvale on võetud mitmed kvaliteetsed leegionärid. Nad mängivad tänapäevast kiiret käsipalli ja sel hooajal on näidanud paremat minekut kui meie,“ alustas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.