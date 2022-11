Djokovici finaalturniirile jõudmine põhjustas konkurentides pahameelt: „See tundub meelevaldne.“

Aastalõputurniirile pääsevad traditsiooniliselt kaheksa parimat tennisisti. Pingerida pannakse paika aga mitte maailma edetabeli, vaid käesoleva hooaja tulemuste põhjal. Kuigi selles arvestuses hoiab Djokovic hetkel alles kümnendat kohta, siis ometi otsustati ta tänu Wimbledoni tiitlile finaalturniirile kaasata.

Tänavuse hooaja kolmandal suure slämmi turniiril aga teadupärast edetabelipunkte ei jagatud, sest Venemaa ja Valgevene tennisistidel keelati Wimbledonis osaleda. Briti tennisisti Cameron Norrie (ATP 13.) arvates on seega ebaaus, et Djokovicile virtuaalselt punkte jagati, aga teistele mitte.

„Ilmselgelt kvalifitseerus Djokovic aastalõputurniirile Wimbledoni kaudu, nii et see on pisut veider,“ rääkis finaalturniiri edetabelis 13. kohta hoidev Norrie, kes oleks võinud ka ise Wimbledonis poolfinaali jõudmise eest 750 punkti teenida.

„Ma ei tea, kas taoline reegel oli kusagil kirjas, aga see ei tundu õiglane. Nick Kyrgios kaotas finaalis, aga ei saanud selle eest midagi. Ma teadsin ise pidevalt, et ei saa Wimbledonist mingeid punkte, aga ometi olin [aastalõputurniiri] konkurentsis pikalt sees,“ vihjas Norrie, et ka teisi Wimbledoni tulemusi oleks pidanud sellisel juhul arvestama.

Samal meelel oli ka Kyrgiose agent Stuart Duguid: „Esiteks, Novak väärib täielikult Torinos osalemist. Aga see tundub meelevaldne, et ta on ainus, kes oma Wimbledoni esituste eest mingit tulu lõikas.“

Djokovicil on tegelikult võimalus ka ilma Wimbledoni punktideta finaalturniiri edetabelis esikaheksasse tõusta, kuid selleks tuleks tal sel nädalal Pariisi ATP 1000 turniir võita ning loota, et mõned konkurendid libastuvad.

Lisaks Djokovicile on aastalõputurniiril koha kindlustanud ka Carlos Alcaraz (ATP 1.), Rafael Nadal (ATP 2.), Daniil Medvedev (ATP 3.), Casper Ruud (ATP 4.) ja Stefanos Tsitsipas (ATP 5.).