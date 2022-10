Hollandi koondislane soovib jalgpalli MM-il esindada Maroko rahvusmeeskonda

27-aastane El Ghazi jäi hiljuti välja Hollandi koondise peatreeneri Louis van Gaali 55-mehelisest koondise kandidaatide nimekirjast ja nüüd töötab mängija enda väitel (jalgpalluri) kodakondsuse vahetamise paberimajanduse kallal. Kuigi ta on sündinud Hollandis Rotterdami lähedal, siis ta on Maroko päritolu.

El Ghazi meelest tal polegi häid valikuid. „Kui valin Hollandi, siis ütlevad marokolased, et ma pole tõeline marokolane. Kui valin Maroko, siis ütlevad hollandlased, et ma olen siin sündinud ja kasvanud, mis kuradi valik see on. Annan endast parima,“ selgitas ta.