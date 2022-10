GALERII | Mehed näidaku tundeid! Kalev/Cramo mängul juhiti tähelepanu meeste vaimsele tervisele

„On tavapärane, et mehed kannavad erinevaid maske tööl, kodus, trennis. Probleem kerkib siis, kui mehel ei ole võimalik maski langetada, olla tema ise ning välja näidata, kuidas päriselt läheb. Selleks, et ennast vabalt tunda, ise ennast aidata ja vajadusel abi küsida, on vaja oma tunnetega tuttav olla. Tunnete allasurumine ei muuda neid olematuks, vaid need võivad avalduda nii vaimse kui ka füüsilise tervise vaevustena,“ rääkis Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

„Meestel diagnoositakse vaimse tervise häireid vähem kui naistel, kuid see ei tähenda, et probleemi ei oleks. Meeste jaoks on abi otsimine endiselt seotud ühiskonnas valitseva stigmaga, et abi otsimine on nõrkuse märk. Peaasi.ee e-nõustajate poole pöördunutest vaid 21% olid mehed,“ selgitas Andreas Holst ning lisas „Mehed valivad vaimse tervise raskustega toimetulekuks sagedamini enesehävituslikud meetodid.“