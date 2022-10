Poksiäss Anthony Joshuad lähiajal ringis ei näe: kaotus Ussõkile hävitas mind vaimselt

Eelmainitud kolm vööd olid pikalt Joshua omanduses, ent 2021. aasta septembris kaotas ta need Ussõkile ning kordusmatšiski tegi ukrainlane talle säru. Kuigi briti promootori Eddie Hearn on varem öelnud, et Joshuat näeb ringis taas selle aasta detsembris, siis poksija enda sõnul pole ta siiani allajäämistest taastunud.

Joshua väitel said talle saatuslikuks fännide suured ootused. „Isegi kui ma ei võitle, siis igapäevaselt käib mu nimi kõikjalt läbi. AJ maine hoidmine on kõva surve. Kui tahad korralikult poksida, siis see on raske. Poksijad on karmid ja sitked, kuid selle alaga kaasneb ka suur vaimne pinge,“ jätkas ta.