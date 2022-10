Võrkpallurid välismaal: Uuskari alustas hooaega kahe superesitusega, Täht säras Brasiilias

Renee Teppan ja MKS Bedzin said Poola esiliigas kirja 3:2 võidu Nowa Soli Astra vastu. Teppani arvele jäi 16 punkti (+7). Tabelis on eestlase tööandja 18 punktiga liidrikohal. Poola meistriliigas said Timo Tammemaa ja Cerrad Enea Czarni Radom aga 0:3 kaotuse Resovialt. Tammemaa ei mänginud. Tabelis ollakse 6 punktiga 12. positsioonil.