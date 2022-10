Profitiimid murdmaale? Kas eestlased pääseksid löögile?

Murdmaasuusatamine on teelahkmel, et mitte öelda üleilmse spordi suurde massi kadumas. Et vähegi pildis olla, üritatakse leida lahendusi – tuli sprint ja ühisstardiga sõit, siis Tour de Ski, nüüd minnakse distantside pikkuste kallale... Hiljuti pakkus Norra superstaar Johannes Klæbo revolutsioonilise idee: MK-sarjas võiksid riikide koondiste asemel osaleda profitiimid nagu jalgrattasõidus.

Õigupoolest pole Klæbo idee autor, vaid sõnumitooja, sest teda kuulatakse. Ja mõte ise pole samuti erakordne, sest pikamaasuusatamine on juba aastaid meeskonnasport. „Keegi ei oska öelda, mis on õige, mis vale, aga meil pole midagi kaotada, seega miks mitte uut süsteemi proovida,“ sõnas Klæbo.

Profitiimid, mida peavad ülal sponsorid, annaksid sportlastele parema sissetuleku.

Põhjusi, miks Norra suusatajad tavapärast süsteemi lõhkuda tahavad, on kaks: esiteks soovivad nad saada rohkem raha ja teiseks sokutada rohkem norralasi MK-sarja. Praegu on riikidele seatud limiidid: kõige rohkem kuus startijat pluss kaks, kui nad on MK-sarja ja Kontinentaalkarika liidrid. Ka rootslased ja venelased, kui nad ükskord taas võistlema lubatakse, sooviksid ilmselt rohkem suusatajaid välja panna.

Väiksemate suusamaade sportlasi meelitab profitiimide süsteem just rahaga. Kui isegi Soome teatas, et eelarve pitsitab ja mõnest etapist tuleb loobuda, siis pisiriikidel on mure märksa suurem. Eesti suusaliit üritab sportlased oma kulu ja kirjadega saata parimal juhul viiele-kuuele etapile, aga etappe on 15. Seepärast tervitasid Klæbo ideed nii prantslane Lucas Chanavat kui ka britt Andrew Musgrave, ent ka rootslane Jens Burman, kes tõdes: „Profitiimid, mida peavad ülal sponsorid, annaksid sportlastele parema sissetuleku. Tulevikus – ma ei tea, kas viie või kümne aasta pärast – nii ilmselt juhtubki. Kui jalgrattasõidus ja pikamaasuusatamises asi toimib, siis miks mitte MK-sarjas?“

Lõputult küsimusi