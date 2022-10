Rallimänedžer Jouhki: oleks ime, kui Suninen ei sõida järgmisel hooajal Hyundai Rally1 autoga

Oktoobri alguses teatas Hyundai tehasemeeskond, et nad ei jätka koostööd noore talendi Oliver Solbergiga. Kuu teises pooles avalikustas Ott Tänak, et temagi ei jätka Hyundais. See on löönud vahtu rallimaailma, sest hetkel on meeskonna ridades ainus täiskohaga sõitja 34-aastane Belgia täht Thierry Neuville. Lisaks talle jagas tänavu Solbergiga masinat 39-aastane hispaanlane Daniel Sordo.

Kuid meeskonna on vaba vähemalt poolteist kohta, mistap on Hyundaid paari pandud teiste seas 33-aastase norralase Andreas Mikkelseni, temast kümme aastat vanema Briti veterani Kris Meeke'i ja pea kõigi teiste vähem või rohkem saadaval olevate meestega.

Rallimänedžeri Timo Jouhki tõdes, et Tänaku lahkumine mõjutas sõitjate turgu. „Hyundai vajab oma ridadesse üht või kaht uut juhti. Neuville jääb sinna, Sordol pole küll järgmiseks aastaks lepingut, aga usun, et Hyundai meelitab ta taas sõitma osalise programmiga,“ rääkis Jouhki põhjanaabrite ajalehele Ilta-Sanomat.

Tema meelest saab oma võimaluse Teemu Suninen, kes alates 2017. aastast kuulus M-Spordi ridadesse ning möödunud hooajal teises pooles liitus Hyundai WRC2 programmiga. „Kui vaadata sõitjate valikut ja saadaolevaid mehi, siis see oleks ime, kui kohta ei pakutaks Teemule. Kõige tõenäolisem variant on tema jaoks valitud MM-võistlustel sõitmine,“ leidis Jouhki, et Suninen astub sisuliselt Solbergi saabastesse.

Suninen on WRC-tasemel teinud 76 starti, kus ta on jõudnud kolmel korral poodiumile. Tema säravaimaiks tulemuseks on 2019. aastal teenitud Sardiinia ralli teine koht. Sel hooajal on ta osalenud valitud WRC2-rallidel, parimateks saavutusteks on võit Sardiinias ja Eesti etapi teine koht.