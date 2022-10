Male maailmameister Anatoli Karpov on koomas

Karpoviga juhtunu osas on signaalid segased. Anonüümse allika sõnul leiti suurmeister möödunud laupäeval riigiduuma kõrvalt teadvuseta olekus, mille järel ta viidi intensiivraviosakonda ja pandi kunstlikusse koomasse. Arstid tuvastasid Karpovil ajukahjustuse (kinnine kraniotserebraalne vigastus), vasaku reieluu murru ja raske alkoholijoobe.

Ärimehe Andrei Kovaljovi sõnul langes 71-aastane Anatoli rünnaku ohvriks, kuid ametlikud allikad pole seda veel kinnitanud. Venemaa maleliidu avalike suhete juht Kiril Zangalis eitas, et tegemist oli rünnakuga. „Info, et Anatoli Karpov sai peksa, ei vasta tegelikkusele. Tegemist on valeuudisega,“ kinnitas ta.