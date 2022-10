Tänavu FC Flora taas Eesti jalgpallimeistriks aidanud Vassiljev pikendas Eesti tippklubiga lepingut aasta võrra. Vassiljev lõpetab florakate ridades parasjagu oma neljandat hooaega, tänavu on tal Premium liigas kirjas juba 13 väravat ja selle näitaja järgi on tegemist tema kõige edukama hooajaga Flora särgis.

„Sisuliselt poole hooaja pealt oli selge, et pikendame lepingut. Lõpuks tuli kontrahti allkirjastamine asjade loogilise käiguna,“ tunnistas FC Flora president Pelle Pohlak. „Tegelikult said allkirjad alla juba umbes kuu aega tagasi. Kuna Flora poliitika on selline, et lepingute pikendamisi me automaatselt välja ei hõika, siis seetõttu pole sellest seni juttu olnud.“