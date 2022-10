Selgus põhjus, miks M-Spordi Fordid olid Kataloonias lootusetult aeglased

DirtFish uuris murede tausta ning selgus, et Fordid on hädas ülekuumenevate esirehvidega, mis omakorda muudab masinad alajuhitavaks. „Meil oli terve nädalavahetus seadistustega raskus,“ nentis ralli üheksanda kohaga lõpetanud Breen.

Breeni sõnul rallile eelnenud testid õnnestusid, aga tal oli hinges paha tunne, et rehvide kuumenemine võib osutuda mureks. „Ma ei ütleks, et olin peale teste ülevoolavalt õnnelik. Arvasime, et see võib olla probleem ja nii ka läks,“ lisas iirlane. „Üritasime terve nädalavahetuse olukorda kasvõi natuke paremaks muuta. Kindlasti astusime õigeid samme, aga me pidanuks olema reede hommikul seal, kus olime ralli lõpuks. C'est la vie.“