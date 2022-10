Toyota esitleb Jaapani MM-etapil uut ralliautot

Kuluaarides sahistati sellest pikalt, ent nüüd on asi sisuliselt ametlik. Toyoda väitel saab masin esimesed tuleristsed Jaapani etapi laupäevasel Okazaki City linnakatsel, millel on pikkust 1,4 kilomeetrit. „See on üsna raske lõik nii kruusa kui ka asfaldiga. Roolis näeme legendaarset juhti,“ ütles Toyoda.