Max Verstappen selgitas, miks ta otsustas tuntud telekanalit boikoteerida: ühel hetkel tuleb piir ette

Laupäevase kvalifikatsiooni järel keeldus Verstappen Sky Sportsile kommentaari jagamast. Üsna kiirelt hakati spekuleerima, et põhjuseks oli reporter Ted Kravitzi kommentaarid. Nimelt on Kravitz andnud korduvalt mõista, et skandaalsel viisil lõppenud eelmisel hooajal oleks meistriks pidanud tulema Lewis Hamilton (Mercedes), mitte Verstappen.