Prometei on kõigist üle? Konontšuk: Kalev/Cramost küll ei ole

Kuigi Kalev/Cramo tähelepanu on viimastel nädalatel läinud eurosarjale, oli võistkonnal palju motivatsiooni. Oktoobris Liepājalt ja Viimsi/Sportlandilt saadud kaotused oli vaja maha pesta ja sellega said kalevlased koduses Kalevi spordihallis hästi hakkama. Pärast esimest poolaega oli nende edu VEF-i ees 46 : 33 ja Läti esiklubi kolmanda veerandaja spurt ei toonud mängu otsustavat pööret.