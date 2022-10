Verstappen kuulutas „erapoolikule“ Briti spordikanalile boikoti

Väidetavaks boikoti põhjustajaks on Sky Sportsi reporter Ted Kravitz, kelle subjektiivsed kommentaarid pole hollandlasele sugugi meeltmööda. Nimelt on Kravitz korduvalt mõista andnud, et eelmisel hooajal oleks pidanud maailmameistriks tulema mitte Verstappen, vaid Lewis Hamilton.