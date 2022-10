Rallimaailm on lõhenenud. Üks tahab vesinikku, teine elektrit, kolmas bensiini. Kas tulevik on ohus?

Igapäevased jutud ajaloo noorimana ralli maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperäst ja Hyundaist lahkunud Ott Tänakust ning spekulatsioonid teemal, millises tiimis keegi sõitma hakkab, on varjutanud märksa olulisema teema: lähikuudel peaks selgeks saama MM-sarja tulevik. Kui tulevikku üldse on, sest kõik kolm meeskonda, kes MM-il osalevad, näevad edasist täiesti erisuguses valguses.

2025. aasta jaanuaris, ilmselt traditsioonilisel Monte Carlo rallil peaksid starti tulema järgmise põlvkonna autod, sest praegused reeglid kehtivad just sinnamaani. Mis tähendab, et rahvusvahelisel autoliidul (FIA) on järgmise aasta alguses päramine aeg avaldada uute sõidukite tehnonõuded.