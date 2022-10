Prantsusmaa ralliportaal: Fourmaux järgmise hooaja plaanid on lahtised ja ta võib taanduda WRC2-sarja

Möödunud hooajal kolmel rallil esikuuikusse jõudnud Adrien Fourmaux tänavune aasta on läinud üle kivide ja ja kändude. Hooaja esimesest viiest etapist katkestas ta neli ning tema parimaks on Rally Estonial välja sõidetud seitsmes positsioon. Positiivseks võib lugeda ka viimast Kataloonia etappi, kus 27-aastane piloot jõudis finišisse kaheksandal kohal.

Kataloonias oli Adrien Fourmaux parim M-Spordi ekipaaž, sest Craig Breen ja Pierre-Louis Loubet jäid tema selja taha. Kuid samas võis see pisike edu tulla liiga hilja, sest hooaja viimasest neljast rallist jäi tal vahele ka Kreeka etapp. „Eks näis, mis tiim otsustab. Me andsime kaardilugeja endas parima, tõime auto finišisse ühes tükis ja Fordide arvestuses esimesena,“ lausus ta.

Prantsusmaa väljaande väitel on Fourmaux tulevik rallisarjas lahtine. Nende andmetel on väga tõenäoline, et M-Sport uuel hooajal talle Rally1 masinas kohta enam ei paku. Nii näib märgatavalt tõenäolisem stsenaarium, et ta taandub WRC2 tasemele või hullemal juhul jätkab hoopis meditsiiniõpinguid.