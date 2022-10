KUULA | „Matšpall“. Ettevõtja ja tennisefänn Raimo Kägu: mida kehvem iseloom, seda parem tennisist

Kuigi Eesti spordi biograafilises leksikonis Kägust kui tenniseinimesest ridagi kirjas pole, on tema panus Eesti tennisesse olnud märkimisväärselt suur. Pedas kehakultuuriteaduskonnas Evald Kree käe all tenniseõpetust saanud, kuid toona mitte veel mängust vaimustunud Kägu nakatus tennisepisikuga lõplikult 1990-ndatel Madeira saarel Raivo Sündema ja Enn Veskimägiga kollast palli toksides.

Saates meenutab Kägu: „Kreelt arvetuse saamiseks tuli vastu seina lüüa kümme korda taga- ja kümme korda eeskätt. Kuna ma olin võrkpallur, siis reket oli mulle raske, ja ranne kohe kannatas, ega ma väga tennist ei armastanud... Hiljem sattusin kunagi Madeira saarele, kus olid Raivo Sündema ja Enn Veskimägi. Ühel hetkel hakkasime mängima. Ja kui ma sealt tagasi tulin - töötasin toona Pirita purjespordikeskuses - siis oli seal üks hall vaba, kust olid just kergejõustiklased välja kolinud. Mõtlesin, et sinna võiks ehitada tenniseplatsid.“

Värske tennisehalli mängijatega täitmine läks alguses vaevaliselt, kuid mitte seepärast, et tennisesõpru poleks pealinna jagunud...

„Sama lugu juhtus ka Pärnus, kui seal halli püsti panime. Kohalikud ütlesid, et kui sa meile halli rendile ei anna, siis me mängima ei tule. Talv otsa oli hall püsti, aga mängijaid ei olnud. Iga päev käis harjutamas üks Kaia-nimeline naisterahvas Haapsalust, ülejäänud treenereid saali ei lubatud. Nii karm oli tol ajal see tennisevärk!“