Juutuuber Jake Paul tegi poksiringis säru UFC-tähele

Paul kohtus poksiringis Brasiilia tähe Silvaga, kes võitis oma karjääri jooksul UFC keskkaalu tiitli ja püsis parimal juhul võitmatu 16 järjestikuses matšis. Tõsi, Silval on passis vanust juba 47 eluaastat ning oma vägiteod tegi ta hooaegadel 2006 kuni 2013.

Pauli ja Silva matš kujunes kaheksaraundiliseks, 25-aastane Paul võitis ühehäälse otsusega. USA meedia väitel andsid kohtunikud talle edu hinnetega 77:74, 78:73 ja 78:73.

Oma enam kui 20 miljonile jälgijale jagas Paul video löögist, millest Silva vajus põrandale. Sotsiaalmeediatäht on poksiringis kohtunud kuuel korral kuulsuste või endiste vabavõitlejatega ning ta on iga kord väljunud matšist võitjana. Sealjuures on Paul poksiga tegelenud napilt üle kahe aasta.