GRAAFIK JA VIDEOD | Eesti-Läti liiga oktoobrikuu sümboolne viisik, parim mängija, treener ja muud auhinnad

Võtame ette keskmängija. Reaalsed kandidaadid võiksid olla Tartu Ülikool Maks & Mooritsi slovakk Tomas Pavelka (keskmiselt kohtumistes 12 punkti, 12 lauapalli ja 3 blokeerinut), Keila horvaat Matej Radunic (18 punkti, 9 lauda) ja Kalev/Audenteses mängiv meie oma vanameister Kristjan Kangur. Maitse asi. Viimase kahe kahjuks räägib see, et Keila ja Kalev on seni võitnud ühe mängu. Kuna sa oled selles loos külaline, siis jätan esimese valiku sulle. Või on sul hoopis keegi neljas kandidaat?

Kuldkepp: Mul on neljas kandidaat ka, Viimsi/Sportlandi ameeriklane Malik Toppin (17 punkti, 8 lauda, 1 blokeering). Aga valik kipub hoolimata tabeliseisust minema Kristjan Kanguri (18 punkti, 9 lauapalli, 4 korvisöötu) kasuks, sest Pavelkal on kaitses selgeid miinuseid, mis on kaotustes välja löönud. Ja Kangurit on keeruline kaotuste ühe põhjusena välja tuua, pigem on ta Kalev/Audentest vee peal hoidnud, et mängud püsiks tasavägised.